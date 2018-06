Paris (AFP) Der Elysée-Palast in Paris hat an Weihnachten einen vierbeinigen Neuzugang bekommen: Staatschef François Hollande ist nun stolzer Besitzer einer jungen Labrador-Hündin namens Philae, wie am Freitag aus seinem Umfeld verlautete. Die erst drei Monate alte Jagdhündin kam mit dem Flugzeug den weiten Weg aus Montréal nach Paris, denn sie ist ein Geschenk des Französischen Veteranenverbandes in der kanadischen Stadt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.