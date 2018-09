Paris (AFP) Der Mann, der am Montagabend einen Lieferwagen in den Glühweinstand eines französischen Weihnachtsmarkts gesteuert und dabei einen 25-jährigen Passanten getötet und neun weitere verletzt hatte, war betrunken. Bei dem 37-Jährigen seien 1,8 Promille gemessen worden und damit fast das Vierfache der zulässigen Obergrenze von 0,5 Promille, teilte ein Vertreter der Polizei am Freitag mit.

