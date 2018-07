Chamonix (dpa) - Im Montblanc-Massiv sind zwei Bergsteiger tot geborgen worden. Die Leiche des zweiten Alpinisten wurde heute entdeckt. Die beiden jungen Männer waren vorgestern Abend als vermisst gemeldet worden. Am Gletscher von Armancette fanden Rettungskräfte gestern zuerst den leblosen Körper von einem der beiden Bergsteiger. In dem Gebiet machten Hubschrauber außerdem eine gewaltige Lawine aus. Am Montblanc, dem höchsten Berg der Alpen, kommen jede Saison zahlreiche Bergsteiger ums Leben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.