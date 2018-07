Paris (AFP) Die britische Billigfluglinie Easyjet steht vor neuen Streiks an Silvester und Neujahr. Nach Gewerkschaftsangaben vom Freitag wurde das Management über den geplanten neuen Ausstand am 31. Dezember und 1. Januar 2015 informiert. Flugbegleiter der Airline hatten bereits an den beiden Weihnachtstagen gestreikt. Der Arbeitskampf richtete sich insbesondere gegen die Dienstplangestaltung und das System der Bonuszahlungen bei Easyjet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.