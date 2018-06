Beirut (AFP) Der von der Dschihadisten-Miliz IS gefangengenommene jordanische Pilot ist nach Angaben von Aktivisten Opfer eines technischen Defekts an seinem Kampfjet geworden. Die Aktivisten widersprachen damit am Freitag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP Angaben des Islamischen Staats (IS). Die Miliz will das Kampfflugzeug abgeschossen haben.

