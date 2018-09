Banda Aceh (dpa) - Indonesien hat sich für die weltweite Hilfe nach dem verheerenden Tsunami vor zehn Jahren bedankt. Sie habe noch nie eine so außergewöhnliche Solidarität und Großzügigkeit erlebt, sagte Indonesiens Vizepräsident Jusuf Kalla bei einer Gedenkveranstaltung in Banda Aceh. Die Provinz Aceh auf der Insel Sumatra war vor zehn Jahren am stärksten von den Riesenwellen getroffen worden. Rund 170 000 Menschen starben dort.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.