Rom (dpa) - Papst Franziskus hat am zweiten Weihnachtstag an verfolgte Christen in aller Welt erinnert. Bei seinem Angelusgebet vom Balkon des Apostolischen Palastes in Rom forderte Franziskus alle Gläubigen auf, für die Garantie der Religionsfreiheit weltweit zu beten. Diese sei "ein unveräußerliches Recht jedes Menschen". Die katholische Kirche feiert am zweiten Weihnachtstag das Fest des Heiligen Stephanus, des ersten Märtyrers der Christenheit.

