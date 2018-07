Mogadischu (dpa) - Bei einem Angriff mutmaßlicher Extremisten auf Truppen der Afrikanischen Union in Somalia sind nach AU-Angaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Auf Twitter teilte die AU-Mission in Somalia mit, dass mehrere Eindringlinge getötet und drei AU-Soldaten sowie ein ziviler Mitarbeiter verletzt worden seien. Zeugen berichteten von Explosionen und Schüssen. Die Afrikanische Union hat rund 22 000 Soldaten in das ostafrikanische Land entsandt, um die Regierung im Kampf gegen die Islamisten zu unterstützen.

