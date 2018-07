Mons (dpa) - Der Einsturz eines riesigen Freiluft-Kunstwerkes in der künftigen europäischen Kulturhauptstadt Mons ist nach ersten Erkenntnissen durch einen Materialfehler verursacht worden. Es scheint, dass einer der tragenden Holzbalken zu schwach gewesen sei, sagte der Künstler Arne Quinze der belgischen Zeitung "Le Soir". Die 85 Meter lange und 16 Meter hohe Installation mit dem Namen "The Passenger" war an Heiligabend teilweise eingestürzt. Die Installation gilt als eine der Hauptattraktionen der europäischen Kulturhauptstadt 2015.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.