Jerusalem (AFP) Ein mit einem Messer bewaffneter Palästinenser hat am Freitag in der Altstadt von Jerusalem zwei israelischen Polizisten leichte Verletzungen zugefügt. Einer der Beamten sei am Hals, der andere an der Hand verletzt worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Angreifer konnte demnach entkommen. Es werde intensiv nach ihm gefahndet.

