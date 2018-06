Moskau (AFP) In der neuen russischen Militärdoktrin wird die Nato als fundamentale Bedrohung aufgeführt. Das Nordatlantische Bündnis habe seine "Angriffskapazitäten" an den Grenzen zu Russland verstärkt und installiere ein "weltumspannendes System der Raketenabwehr", heißt es in der Doktrin, die am Freitag in Moskau veröffentlicht wurde. Das Dokument wurde von Präsident Wladimir Putin gutgeheißen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.