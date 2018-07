New York (AFP) Weihnachtliche Niederkunft in U-Bahn mit Polizisten: In einem U-Bahnzug hat eine Frau in den USA am ersten Weihnachtstag ein Baby zur Welt gebracht. Die junge Mutter war in Philadelphia unterwegs, als ihrer Fruchtblase platzte, sagte einer von zwei zur Hilfe gerufenen Polizisten, Daniel Caban, dem Fernsehsender NBC zu dem unerwarteten Weihnachtseinsatz am Donnerstag. Die Beamten halfen der Frau unter den Augen von U-Bahn-Mitfahrern bei der Entbindung.

