Washington (AFP) Der frühere US-Präsident George Bush muss weiter im Krankenhaus bleiben. Der 90-Jährige werde auch die Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag und damit die dritte Nacht in Folge in der Klinik verbringen, teilte sein Sprecher Jim McGrath am Donnerstag (Ortszeit) mit. Es gehe Bush aber gut und er sei bei "bester Laune". Weshalb Bush noch nicht entlassen werden konnte, blieb offen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.