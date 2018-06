Washington (AFP) Eine mutmaßliche Hackergruppe hat den Zugang zu den Spielekonsolen Playstation von Sony sowie Xbox von Microsoft in den USA lahmgelegt. Beide Konzerne räumten den Teilausfall der Server am ersten und zweiten Weihnachtstag ein und erklärten, alles dafür zu tun, um den Service wieder herzustellen. Xbox gelang es, seine Dienste am Freitag fast vollständig wiederherzustellen. Zu dem Angriff bekannte sich eine Hackergruppe namens Lizard Squad.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.