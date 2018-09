Kaneohe (AFP) Wenige Tage vor dem Ende des Nato-geführten Kampfeinsatzes in Afghanistan hat sich US-Präsident Barack Obama mit der Mission zufrieden gezeigt. Das Land am Hindukusch sei "kein Ausgangspunkt von Terroranschlägen mehr", sagte Obama am späten Donnerstag beim Besuch eines Stützpunkts der US-Armee im Bundesstaat Hawaii. Die Afghanen hätten nun "eine Chance, ihr eigenes Land aufzubauen". Dabei werde die internationale Gemeinschaft weiterhin Unterstützung leisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.