Berlin (AFP) Der CDU-Politiker Elmar Brok hat angesichts der geplanten Pkw-Maut in Deutschland vor Nachahmern in anderen Ländern gewarnt. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament sagte der "Bild"-Zeitung vom Samstag, die Benelux-Länder und Dänemark beobachteten die deutsche Maut-Diskussion "sehr intensiv". Er habe die Sorge, dass diese Länder "ihrerseits eine Pkw-Maut einführen", wenn Deutschland die Autofahrer zur Kasse bitte, sagte Brok. So würden deutsche Autofahrer durch die Hintertür schließlich doch belastet werden.

