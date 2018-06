Newark (SID) - Die New Jersey Devils aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben sich auf der Suche nach einem neuen Trainer für eine Doppellösung entschieden und werden künftig von Klub-Ikone Scott Stevens (50) sowie Adam Oates (52) betreut. Das Duo tritt die Nachfolge von Peter DeBoer an, der am Freitag seinen Platz an der Bande hatte räumen müssen.

Der frühere Star-Verteidiger Stevens, der als Spieler von 1991 bis 2004 für die Devils aktiv war und mit dem Klub dreimal den Stanley Cup gewann, soll sich um die Defensive kümmern. Der ehemalige Center Oates ist für die Offensive verantwortlich.

New Jersey hat acht der vergangenen zehn Spiele verloren. DeBoer hatte den Trainerposten 2011 übernommen und die Mannschaft 2012 ins Stanley-Cup-Finale geführt, in welchem das Team den Los Angeles Kings unterlag. Anschließend verpassten die Devils die Play-offs jedoch zweimal in Folge, aktuell sind sie Drittletzter der Eastern Conference.