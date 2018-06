Los Angeles (dpa) - Mit Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (24) ist in Hollywood das meiste Geld zu machen. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" erklärte die Schauspielerin zur Spitzenreiterin auf seiner Top-Grossing-Liste.

Dazu wurden die weltweiten Einnahmen an den Kinokassen von den Filmen der betreffenden Stars in 2014 addiert.

Mit "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" und "Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1" brachte es Lawrence demnach auf 1,4 Milliarden Dollar.

Den zweiten Rang belegt Chris Pratt (35) mit Filmeinnahmen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar durch "Guardians of the Galaxy" und "The LEGO Movie". Knapp dahinter folgt Scarlett Johansson (30) mit den Filmen "The Return of the First Avenger" und "Lucy". Auf Rang vier brachte Mark Wahlberg (43) mit "Transformers: Ära des Untergangs" rund eine Milliarde Dollar ein. Chris Evans (33) landete mit gut 800 Millionen Dollar durch die Filme "The Return of the First Avenger" und "Snowpiercer" auf dem fünften Rang.

Emma Stone (26, "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro"), Angelina Jolie (39, "Maleficent – Die dunkle Fee") und die "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit"-Darsteller James McAvoy (35), Michael Fassbender (37) und Hugh Jackman (46) runden die Top Ten ab.

"Forbes"-Liste