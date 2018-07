Mailand (SID) - Inter Mailand hat Verhandlungen mit Deutschlands Fußball-Weltmeister Lukas Podolski vom FC Arsenal aufgenommen. Das berichtet die Gazzetta dello Sport in ihrer Samstagausgabe. Inters Sportdirektor Piero Ausilio sei bereits am Freitagabend nach London geflogen, um Podolski dort zu treffen. Auch mit Arsenals Teammanager Arsène Wenger wolle sich Ausilio am Wochenende zusammensetzen.

Der Ex-Kölner äußerte sich am Samstag im Interview mit der polnischen Boulevardzeitung Super Express noch vorsichtig. "Es ist noch nichts entschieden. Zuerst muss ich wissen, was Arsenal sagt", sagte der 29-Jährige. Podolski kündigte zudem an, in den "nächsten Tagen" mit Wenger sprechen zu wollen: "Ich möchte wissen, was der Klub mit mir vorhat."

Schon seit einigen Wochen hat Inter-Trainer Roberto Mancini den Nationalspieler im Visier. Der mögliche Transfer Podolskis vom englischen Premier-League-Klub zum Traditionsverein aus der italienischen Serie A könnte laut Gazzetta noch in der Winterpause erfolgen.

Bis zum Ende der Saison könnte Podolski demnach zunächst ausgeliehen werden. Bei einem offiziellen Wechsel im Sommer gehe es dann um eine Summe von maximal sechs Millionen Euro. Der Nationalspieler hatte zuletzt immer wieder zu geringe Einsatzzeiten in London beklagt.