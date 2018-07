Mogadischu (AFP) Im Kampf gegen die islamistische Shebab-Miliz hat die Regierung in Somalia einen Erfolg verkündet. Mit Sakarija Ismail Ahmed Hersi habe sich einer der wichtigsten Anführer der mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündeten Gruppierung gestellt, teilte ein Militärsprecher am Samstag in Mogadischu mit. Sakarija Ismail Ahmed Hersi galt als der "Geheimdienstchef" der Shebab, die für die Errichtung eines islamischen Gottesstaates kämpft. Die USA hatten für Hinweise auf ihn eine Belohnung von drei Millionen Dollar (2,5 Millionen Euro) ausgesetzt.

