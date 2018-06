London (SID) - Der deutsche Außenseiter Sascha Stein hat bei der Darts-Weltmeisterschaft trotz einer starken Leistung die Sensation verpasst. Der Heppenheimer verlor in der zweiten Runde 1:4 gegen den niederländischen Titelverteidiger Michael van Gerwen, war dabei aber sogar 1:0 in Sätzen in Führung gegangen. "Stoiner" Stein (30) hatte zum WM-Auftakt überraschend Stuart Kellet (England) bezwungen. Der Weltranglistenerste van Gerwen trifft im Achtelfinale am Montag auf Terry Jenkins (England).

Youngster Max Hopp (18/Idstein) als letzter verbliebener Deutscher spielt ebenfalls am Montag gegen den Niederländer Vincent van der Voort um den Einzug in die Runde der besten 16 Darter der Welt (ab 19.30 Uhr/Sport1). Erstmals bei einer WM waren zwei deutsche Starter in die zweite Runde eingezogen.