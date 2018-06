Köln (SID) - Zum 13. Mal steigt in der Schalker Arena die nicht zum Weltcup zählende World Team Challenge. In Gelsenkirchen gehen zehn geladene Teams mit Teilnehmern aus neun Nationen an den Start. Gastgeber Deutschland ist mit den Duos Laura Dahlmeier/Florian Graf und Franziska Hildebrand/Erik Lesser vertreten. Start ist um 18.15 Uhr.

Die 63. Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich startet mit der Qualifikation zum ersten Springen auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf. Die Startampel für Severin Freund und seine zwölf deutschen Mitstreiter geht um 16.30 Uhr auf Grün.