Paris (dpa) - Der seit knapp einem Jahr offiziell als Junggeselle lebende französische Präsident François Hollande hat eine neue Begleiterin. Die drei knapp Monate alte pechschwarze Labradorhündin "Philae" streift jetzt durch den Élyséepalast in Paris. Der 60-Jährige nahm das Geschenk von französischen Kriegsveteranen in Kanada zu Weihnachten an. Mit dem Geschenk wollten sich die ehemaligen Soldaten für das umfassende Gedenken Frankreichs an den Ersten und Zweiten Weltkrieg in diesem Jahr bedanken, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.