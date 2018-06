Kiew (AFP) Nach dem Gefangenenaustausch mit den Rebellen hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko die freigelassenen Soldaten in Empfang genommen. Poroschenko begrüßte die 145 Soldaten am frühen Samstagmorgen auf einem Militärflughafen in der Hauptstadt Kiew. Er sei froh, dass sie Neujahr nun mit ihren Familien feiern könnten, "wie ich es versprochen habe", sagte Poroschenko laut einer Erklärung. "Leider" seien aber noch nicht alle Gefangenen zurück. Vier weitere Soldaten würden im Laufe des Samstag freigelassen. "Wir werden niemanden zurücklassen", betonte Poroschenko.

