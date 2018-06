Managua (dpa) - Der US-Bananenproduzent Dole entschädigt 1700 erkrankte Feldarbeiter in Nicaragua. Sie waren in den 1970er Jahren auf den Plantagen des Unternehmens den Pestiziden Nemagón und Fumazone ausgesetzt. Die Pflanzenschutzmittel stehen im Verdacht, Unfruchtbarkeit, Krebs und Missbildungen bei Ungeborenen zu verursachen. Die Entschädigungen würden bald ausgezahlt, zitiert die Zeitung "El Nuevo Diario" den Dole-Sprecher Humberto Hurtado. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der größte Obstproduzent der Welt und in über 90 Ländern aktiv.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.