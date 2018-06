Peking (AFP) In Nordkorea ist das Internet am Samstag erneut für mindestens zwei Stunden ausgefallen. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete, der Ausfall habe um 19.30 Uhr Ortszeit (11.30 Uhr MEZ) begonnen und sei zwei Stunden später nicht behoben gewesen. Den ganzen Tag über sei das Netz "sehr instabil" gewesen. Die auf Internetsicherheit spezialisierte US-Firma Dyn Research teilte mit, Nordkoreas Internet habe am Samstag einen landesweiten "Blackout" gehabt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.