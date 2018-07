Minsk (AFP) Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise hat Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko seinen Regierungschef gefeuert. Dies teilte am Samstag das Präsidentenbüro in Minsk mit. Der seit Dezember 2010 als Regierungschef agierende Michail Mjasnikowitsch werde durch Andrej Kobjakow ersetzt. Dieser arbeitete bisher als Stabschef von Lukaschenko. Der Präsident, der nun schon fast zwei Jahrzehnte mit harter Hand in der ehemaligen Sowjetrepublik regiert, wechselte auch den Chef der Zentralbank und mehrere Minister aus.

