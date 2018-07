Albertville (AFP) Nach heftigen Schneefällen in den französischen Alpen haben tausende Autofahrer auf dem Weg in den Skiurlaub die Nacht zum Sonntag in Notunterkünften oder ihren Fahrzeugen verbringen müssen. In den französischen Savoyen saßen nach Behördenangaben rund 15.000 Urlauber fest. Die Gemeinden richteten dutzende Notunterkünfte ein. Ein Skifahrer kam in einer Lawine ums Leben. An der Nordseeküste erzwangen Sturmböen die Einstellung des Fährverkehrs, in Großbritannien waren hunderttausend Haushalte ohne Strom.

