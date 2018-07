Rom (AFP) Die im Mittelmeer in Brand geratene Autofähre "Norman Atlantic" ist nach Auskunft des Eigners erst am 19. Dezember einer Inspektion unterzogen worden. "Die Tests ergaben, dss das Schiff voll funktionstüchtig war", sagte der Chef der Visentini-Gruppe, Carlo Visentini, am Sonntag der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.