Frankfurt/Main (SID) - Günter Netzer hat im Rückblick auf das Fußball-Jahr ein wahres Loblied auf Bundestrainer Joachim Löw gesungen. Löw sei einer "der drei besten Trainer, die die Welt besitzt", er habe ihn "von Anfang an so gesehen, dass er etwas ganz großes in unserem Land, dass er ein großer Trainer ist", sagte der ehemalige Nationalspieler und Manager in einem Interview mit dfb.tv.

Besonders beeindruckt habe ihn Löw bei der WM in Brasilien, sagte Netzer. "Er hat mit seiner Ruhe, seiner Gelassenheit, seiner Souveränität der Mannschaft wahnsinnig viel geholfen", sagte der ehemalige Welt- und Europameister. Dabei habe Löw "selbstverständlich" den "größte Druck" gehabt: "Er hat liefern müssen, es war notwendig für ihn, dass er einen Erfolg vorzeigen konnte."

Er sei "überglücklich", ergänzte Netzer, dass die deutsche Mannschaft Weltmeister geworden sei, so könne Löw weiter Trainer der DFB-Auswahl sein. Er als Manager hätte ihn auch weiterverpflichtet, wenn er nicht Weltmeister geworden wäre, "aber das wäre den Leuten dann schwer zu vermitteln gewesen, dass er ein überragender Trainer ist."