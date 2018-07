Kabul (dpa) - Mit einer feierlichen Zeremonie hat die Nato nach 13 Jahren ihren Kampfeinsatz in Afghanistan beendet. "Der heutige Tag markiert das Ende einer Ära - und den Beginn einer neuen", sagte der Kommandeur der internationalen Truppen in Afghanistan, US-General John Campbell, bei einer Übergabezeremonie in Kabul. Die bisherige Kampfmission Isaf wird durch den neuen Ausbildungseinsatz "Resolute Support" ersetzt. Die neue Fahne wurde über dem Hauptquartier gehisst. Offiziell erfolgt der Übergang zur neuen Mission aber erst zum Jahreswechsel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.