Zagreb (AFP) Bei der Präsidentschaftswahl in Kroatien ist eine Stichwahl erforderlich: Der amtierende Präsident Ivo Josipovic muss in einer zweiten Runde gegen seine konservative Herausforderin, die ehemalige Außenministerin Kolinda Grabar-Kitarovic, antreten, wie sich am Sonntagabend in den Nachwahlbefragungen nach dem ersten Durchgang zeigte. Die Stichwahl ist für den 11. Januar vorgesehen.

