Rom (dpa) - Der Papst hat für die Menschen an Bord der verschwundenen AirAsia-Maschine und der brennenden Adria-Fähre gebetet. Er sei in Gedanken bei den Familien, den Rettungskräften und all jenen, die diese "schwierige Situation" durchlitten. Das sagte Papst Franziskus in seinem Angelusgebet auf dem Petersplatz in Rom.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.