Berlin (dpa) - Die Bundestagswahl 2017 wird nach Einschätzung von CDU-Vize Volker Bouffier zur "Richtungsentscheidung". Entweder werde die nächste Regierung von CDU und Grünen gebildet oder aber von SPD, Linkspartei und Grünen, sagte Hessens Ministerpräsident der "Welt am Sonntag". Wer wissen wolle, wohin die Reise gehe in Deutschland, müsse die Entwicklung in Thüringen und in Hessen beobachten. Bouffier führt eine schwarz-grüne Koalition. In Erfurt regiert seit kurzem ein rot-rot-grünes Bündnis unter dem ersten Linke-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Dieses Modell nannte Bouffier "schädlich für das Land".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.