Athen (dpa) - Auf einer Adria-Fähre mit 411 Passagieren und 56 Besatzungsmitgliedern an Bord ist am frühen Morgen laut griechischen Medien Feuer ausgebrochen. Ein Teil der Passagiere habe das Schiff verlassen. Die Fähre war vom griechischen Hafen Igoumenitsa nach Ancona in Italien unterwegs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.