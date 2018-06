Bühl (SID) - Titelverteidiger VfB Friedrichshafen ist erneut ins Finale um den deutschen Volleyball-Pokal eingezogen. In einer Neuauflage des letztjährigen Halbfinals setzte sich die Mannschaft von Trainer Stelian Moculescu mit 3:1 (25:22, 25:16, 21:25, 25:22) beim TV Bühl durch. In ihrem 14. Pokal-Finale treffen die Friedrichshafener am 1. März in Halle/Westfalen auf die SVG Lüneburg, die sich im zweiten Semifinale mit 3:2 (20:25, 25:23, 25:18, 29:25, 15:10) gegen SWD Düren durchsetzte.