Zagreb (dpa) - In Kroatien hat am Morgen die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes begonnen. Nach letzten Umfragen ist der amtierende Präsident Ivo Josipovic klarer Favorit. Auf den zweiten Platz soll demnach die Oppositionskandidatin Kolinda Grabar Kitarovic kommen. Zwei weitere Bewerber sind nach allen Prognosen chancenlos. Da niemand die verlangte absolute Mehrheit schaffen dürfte, wird es in zwei Wochen eine Stichwahl der beiden Bestplatzierten geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.