Sydney (AFP) In Australien hat es offenbar schon wieder einen tödlichen Hai-Angriff gegeben. An der Westküste des Landes sei ein Mann tot im Wasser treibend entdeckt worden, teilte die Polizei am Montag mit. "Der Mann wies schwere Verletzungen am Körper auf. Ersten Untersuchungen zufolge wurden sie von einem Hai-Biss verursacht." Der Vorfall habe sich am Cheynes Beach in der Nähe von Albany ereignet.

