Dubai (AFP) Im Golfemirat Bahrain ist der Anführer der wichtigsten schiitischen Oppositionsbewegung Al-Wefak angeklagt worden. Scheich Ali Salman werde vorgeworfen, mit "Gewalt, Drohungen und illegalen Mitteln" zum "Sturz des Regimes" angestachelt zu haben, teilte Staatsanwalt Najef Mahmud am Montag mit. Er habe zudem "öffentlich das Innenministerium beleidigt" und andere Menschen zu Gesetzesverstößen und Hass gegen die sunnitische Minderheit in Bahrain angestachelt. Der Al-Wefak-Führer soll nach Angaben der Justizbehörden mindestens bis Dienstag in Haft bleiben und weiter verhört werden.

