Peking (AFP) In China hat ein neuer Fall von Polizeigewalt eine Welle der Empörung ausgelöst. Ein Beamter wurde wegen des gewaltsamen Todes einer 47-jährigen Wanderarbeiterin in der nördlichen Provinz Shanxi festgenommen, wie die staatliche Zeitung "Global Times" am Montag berichtete. Ein weiterer Polizist sei beurlaubt worden. Das örtliche Sicherheitsbüro erklärte, gegen die Beamten werde ermittelt. Die Wanderarbeiterin sei keines natürliches Todes gestorben.

