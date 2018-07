Rom (AFP) Nach dem Brand auf einer Fähre in der Adria sind alle zunächst noch auf dem Schiff festsitzenden Passagiere und ein Großteil der Besatzung gerettet worden. Dies teilte am Montag die italienische Marine mit. Die "Norman Atlantic" mit 478 Menschen an Bord war am Sonntagmorgen vor der Mittelmeerinsel Korfu in Brand geraten.

