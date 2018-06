Ludwigshafen (AFP) Nach dem Aus für die Gaspipeline South Stream hat die BASF-Tochter Wintershall ihre 15-prozentige Beteiligung an der Gesellschaft South Stream Transport an den russischen Gasriesen Gazprom verkauft. Der Staatskonzern Gazprom habe so viel gezahlt, wie BASF an Kapital eingesetzt habe, teilte der Chemiekonzern in Ludwigshafen am Montag mit. Auch andere europäische Gesellschafter verkauften ihre Anteile an Gazprom.

