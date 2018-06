Paris (AFP) In der Ukraine-Krise soll erneut ein Gespräch im sogenannten Normandie-Format Fortschritte bringen - gemeint ist ein Vierer-Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dem ukrainische Präsidenten Petro Poroschenko, dem russischen Staatschef Wladimir Putin und seinem französischen Kollegen François Hollande. Die vier Politiker hatten sich erstmals am 6. Juni bei den Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag der Alliierten-Landung in der nordfranzösischen Normandie getroffen, daher der Name des Formats.

