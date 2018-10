Berlin (AFP) Wegen einer technischen Störung an den Bremsen ist ein ICE mit etwa 500 Fahrgästen in Sachsen-Anhalt stundenlang auf freier Strecke liegengeblieben. Der Zug sei am Montagnachmittag auf dem Weg von Stuttgart nach Berlin zwischen Gardelegen und Stendal zum Stillstand gekommen, sagte ein Bahnsprecher am Abend.

