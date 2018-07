Frankfurt/Main (AFP) Früchtetees für Kinder enthalten einer Untersuchung der Zeitschrift "Ökotest" zufolge häufig Zucker, Rückstände von Pestiziden oder fragwürdige Zusätze. Während die zehn getesteten Bio-Produkte pestizidfrei waren, wurden in sechs der neun konventionellen Tees Rückstände von Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen, wie "Ökotest" in der am Montag erschienenen Januar-Ausgabe berichtete. Am schlechtesten schnitten zwei Tee-Granulate ab, die sehr viel Zucker enthielten. Die Tester bemängelten auch den Einsatz von Aromastoffen in vielen Produkten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.