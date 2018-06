Berlin (AFP) Die Onlinekunden der Deutschen Bahn fahren am liebsten die Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Diese Verbindung werde via Internet mit Abstand am häufigsten gebucht, gefolgt von Fahrten zwischen Frankfurt am Main und Berlin sowie München und Frankfurt am Main, teilte die Bahn am Montag mit. Pro Monat würden durchschnittlich 2,8 Millionen Fahrkarten für den Fernverkehr per Computer oder Smartphone gekauft - das entspreche mehr als der Hälfte aller Buchungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.