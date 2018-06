Osnabrück (AFP) Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) warnt vor großen Risiken durch den Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung. Werde die Verwendung der Medikamente nicht "drastisch" reduziert, wachse die Gefahr, "dass es zu unkontrollierten Ausbreitungen von resistenten Keimen auch in der Bevölkerung kommt", sagte DBU-Generalsekretär Heinrich Bottermann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Montag. Neben der Gefährdung von Menschen, die direkten Umgang mit den Tieren haben, müsse auch eine Verbreitung resistenter Keime aus den Ställen über die Luft in Betracht gezogen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.