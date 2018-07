Athen (AFP) Rettungskräfte haben weitere Passagiere von der im Mittelmeer in Brand geratenen Adriafähre "Norman Atlantic" gerettet. Bis zum Montagmorgen seien 251 Menschen in Sicherheit gebracht worden, teilte die italienische Marine mit. 227 Passagiere sind demnach noch an Bord des Unglücksschiffs. Die Autofähre war in der Nacht zum Sonntag nahe der Insel Korfu in Brand geraten. Das Feuer brach vermutlich auf einem der Autodecks aus.

