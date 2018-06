Berlin (AFP) In Deutschland sind in den vergangenen Jahren laut einem Zeitungsbericht deutlich mehr Verstöße gegen die Tierschutzgesetze registriert worden. Innerhalb von vier Jahren habe sich die Zahl der Verfahren und der Geldbußen in Deutschland fast verdoppelt, berichtete die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" am Montag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen. Demnach wurde die überwiegende Zahl der Verstöße in landwirtschaftlichen Betrieben registriert.

