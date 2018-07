Indianapolis (SID) - Der deutsche Football-Profi Björn Werner hofft mit seinen Indianapolis Colts in den Play-offs der US-Football-Profiliga NFL auf den ganz großen Coup. "Die Chancen sind sehr hoch, es sieht gut aus. Jedes Team, das in den Play-offs steht, muss daran glauben, dass es den Super Bowl schaffen kann", sagte der 24 Jahre alte Linebacker bei Sky Sport News HD. Die Colts treffen in der ersten Play-off-Runde ab dem 3. Januar auf die Cincinnati Bengals.

Im Falle des Titelgewinns hegt der Berliner nach der obligatorischen Feier bescheidene Wünsche: "Erst einmal nach Deutschland und dann ein Schnitzel oder ein Döner, solche Sachen."